وزير السياحة يستعرض محاور استراتيجية النهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:35 صباحاً - أعلن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن استراتيجية ورؤية العمل الحالية بالوزارة تستهدف تطوير قطاع السياحة والآثار على محورين هما المدي الطويل والقصير، لافتًا إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية المتميزة والاستثنائية لدى مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له ولا يضاهي مثيلتها في العالم.

تطوير المنتجات السياحية المصرية

وأضاف وزير السياحة والأثار، أن الوزارة تعمل على تطوير هذه المقومات وتحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق وتضمينها في البرامج السياحية لشركات السياحة ومنظمي الرحلات والتسويق الممنهج لهذه المنتجات.

وأكد وزير السياحة والآثار على أن صناعة السياحة في مصر قائمة على القطاع الخاص والذي يقوم بالتسويق لهذه المنتجات، أما دور الحكومة ممثلة في الوزارة فهو بعيد كل البعد عن التنافسية ولا تتدخل في سياسات التسعير الذي هو دور القطاع الخاص، لافتًا إلى أن دور الوزارة يتمثل في تطوير البنية التحتية السياحية وإزالة العوائق وتمهيد الطريق ومخاطبة الرأي العام العالمي من خلال المنظمات الدولية والتسويق في الأسواق السياحية المختلفة والمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى دورها الرقابي على القطاع ككل.

خطة وزارة السياحة والآثار لبيع المنتجات السياحية المصرية

وأشار إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتًا إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة وأن يكون هناك عائد مباشر للسياحة ليس فقط على المجتمع ككل بل أيضًا على المجتمعات والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجابًا على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.



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