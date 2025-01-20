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وزيرا الزراعة في مصر ونيجيريا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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وزيرا الزراعة في مصر ونيجيريا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزيرا الزراعة في مصر ونيجيريا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:20 صباحاً - استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أبوبكر كياري وزير الزراعة والأمن الغذائي بدولة نيجيريا،وبحث معا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات والأنشطة الزراعية المختلفة/ وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وخلال الاجتماع رحب "فاروق" بالوفد النيجيري مؤكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، واشار إلى اهمية تعزيز التعاون مع نيجيريا في الاستثمار الزراعي خاصة في مشروعات انتاج وتصدير المعدات الزراعية في ضوء وجود بعض الشركات بالسوق النيجيري، كما اشار الى تعزيز التعاون في انشطة الانتاج الحيواني والتقاوى المحسنة، وتصنيع الاسمدة والمبيدات.


وأضاف وزير الزراعة، أن مصر لديها استعداد لتقديم خبراتها الى الاشقاء في نيجيريا في مجال ترشيد مياه الرى والتدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات والابتكارات الزراعية والبحوث الزراعية.

وزير الزراعة اكد كذلك على دعم القطاع الخاص في البلدين وتشجيعه للاستثمار في مجال الزراعة والامن الغذائي كما أشار إلى تجربة مصر في التمويل الزراعي عبر البنك الزراعي المصري في ضوء توافر اكثر من ١١٥٠ فرع للبنك بقري ومحافظات الجمهورية المختلفة.

كما أشار إلي مبادرات البنك المركزي لدعم المزارع المصري لتحفيزه على الانتاج وقيام وزارة الزراعة بتبني نظم الزراعات التعاقدية، ومنظومة كارت الفلاح وكذا تجرية التحول الرقمي التي تتبناها وزارة الزراعة الان في متابعة وحوكمة ملف الاسمدة وغيرها من مستلزمات الانتاج الزراعي.

من ناحيته وجه الوزير النيجيرى الشكر لنظيره المصري معربا عن امتنانه لمصر وقيادتها السياسية لتقديمها الدعم لبلاده كما أكد على اتفاقه مع كل المجالات التي تم طرحها خلال الاجتماع للتعاون بين البلدين،

الوزيران اتفقا على تشكيل لجنة فنية من الجانبين تجتمع بشكل دوري والقيام بتحديد اوجه التعاون لتضمينها بمذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون فضلا عن اهمية سفر وفد إلى دولة نيجيريا يضم خبراء ومسئولين من وزارة الزراعة وكذلك البنك الزراعي والقطاع الخاص لتحديد أولويات البلدين ووضع خريطة طريق من أجل تعزيز التعاون، كما أعلن وزير الزراعة المصري عن استضافة 10 مبعوثين من نيجيريا لتدريبهم في مصر بالمركز الدولى للزراعة حضر الاجتماع بعض قيادات الوزارتين والقطاع الخاص في مصر ونيجيريا،

وعقب الاجتماع قام الوزير النيجيرى بزيارة الى وحدة التحول الرقمي وكارت الفلاح بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية واطلع على التجربة المصرية في الخدمات الالكترونية،

وفي سياق متصل قام وزير الزراعة النيجيري بزيارة البنك الزراعي المصري لتعزيز التعاون المشترك ونقل الخبرات وكان في استقباله سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك.

وتفقد الوزير أثناء زيارته مقر مركز المعلومات (الداتا السنتر) الخاصة بالبنك واطلع على تطورات العمل بالبنك الزراعي المصري والتكنولوجيا المصرفية الحديثة مشيدا بالتطور الهائل الذي شهده البنك مؤخرا.

ومن جانبه صرح الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بان السيد وزير الزراعة النيجيري سوف يقوم بعدة زيارات ميدانية لمركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية وكذلك بعض المزراع ومشروعات القطاع الخاص العاملة في قطاع الزراعة وتصنيع المعدات الزراعية والتي تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول العالم المختلفة من بينها دول الاتحاد الأوروبي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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