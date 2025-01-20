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الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات والحلول الرقمية - أخبار كلمتك

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الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات والحلول الرقمية - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات والحلول الرقمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:20 صباحاً - الإثنين 20/يناير/2025 - 11:00 ص 1/20/2025 11:00:41 AM

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY

قامت وزارة الإنتاج الحربي بتدشين شركة TUYA Technology المتخصصة في نظم المعلومات والتحول الرقمي وتحليل وتصميم أنظمة المعلومات وتطوير الأعمال ودعم وصيانة أنظمة المعلومات لدى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وجمع البيانات وتخزينها ومعالجتها وتوزيعها بشكل سليم؛ لتحقيق النتائج المطلوبة بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة، بالإضافة إلى استخدام البرامج التكنولوجية كأدوات لحل المشكلات بدلًا من الوسائل التقليدية.

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في مصر


وفي أول خطوة عملية لها عقب تدشينها قام الدكتور مهندس ياسر كمال أبو مندور رئيس مجلس إدارة شركة TUYA technology،و السيد ماريومسكيان نائب رئيس شركة OPENKM الأسبانية المتخصصة في إدارة الوثائق الرقمية، بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتوقيع شراكة بين الجانبين، تهدف إلى تطوير الإمكانيات التكنولوجية لشركة TUYA Technology، وتتيح استخدام حزم برامج شركة OPENKM العالمية،ضمن منظومة الوثائق الرقمية لصالح الهيئة القومية للإنتاج الحربي ووحداتها التابعة، كما تمثل هذه الشراكة تعيين شركة TUYA Technology، كوكيل حصري لتوزيع وبيع  و تقديم الدعم الفني لبرامج شركة OPENKM في مصر والشرق الأوسط.

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الجدير بالذكر أن شركة TUYA Technology (الإنتاج الحربي لنظم المعلومات سابقًا)، والتي تمثل أهم قلاع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، قامت بتوقيع  العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الوزارات،من ضمنها بروتوكول مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد (1800) أتوبيس من أسطول الهيئة، بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التموين لإنشاء مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة في مجال التحول الرقمي أبرزها مكينة منظومة بطاقات التموين، التأمين الصحي الشامل، الحجر الزراعي، الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، ربط شبكات وزارة القوى العاملة، ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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