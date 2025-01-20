وزارة الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:16 صباحاً - في خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرات نظم المعلومات والرقمنة، دشنت وزارة الإنتاج الحربي شركة TUYA Technology المتخصصة في نظم المعلومات والتحول الرقمي وتحليل وتصميم أنظمة المعلومات وتطوير الأعمال ودعم وصيانة أنظمة المعلومات لدى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وجمع البيانات وتخزينها ومعالجتها وتوزيعها بشكل سليم، لتحقيق النتائج المطلوبة بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة، بالإضافة إلى استخدام البرامج التكنولوجية كأدوات لحل المشكلات بدلاً من الوسائل التقليدية.

وفي أول خطوة عملية لها عقب تدشينها قام الدكتور مهندس ياسر كمال أبو مندور رئيس مجلس إدارة شركة TUYA technology، وماريومسكيان نائب رئيس شركة OPENKM الأسبانية المتخصصة في إدارة الوثائق الرقمية، بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتوقيع شراكة بين الجانبين، تهدف إلى تطوير الإمكانيات التكنولوجية لشركة TUYA Technology، و تتيح استخدام حزم برامج شركة OPENKM العالمية، ضمن منظومة الوثائق الرقمية لصالح الهيئة القومية للإنتاج الحربي ووحداتها التابعة، كما تمثل هذه الشراكة تعيين شركة TUYA Technology، كوكيل حصري لتوزيع و بيع و تقديم الدعم الفني لبرامج شركة OPENKM في مصر و الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن شركة TUYA Technology «الإنتاج الحربي لنظم المعلومات سابقاً، و التي تمثل أهم قلاع صناعة البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات في مصر، قامت بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الوزارات، من ضمنها بروتوكول مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد 1800 أتوبيس من أسطول الهيئة، بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التموين لإنشاء مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة في مجال التحول الرقمي أبرزها مكينة منظومة بطاقات التموين، التأمين الصحي الشامل، الحجر الزراعي، الحيازة الزراعية و إصدار كارت الفلاح، ربط شبكات وزارة القوى العاملة، ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.