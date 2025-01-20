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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول - أخبار كلمتك

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول - أخبار كلمتك

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:16 صباحاً - نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025.. يبحث العديد من الطلاب عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 للترم الأول، ورابط وخطوات الحصول عليها فور إعلانها رسميًا بالمحافظات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

بدأت كنترولات امتحانات المرحلة الإعدادية، ف أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، استعدادًا لإعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 قريبًا.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

ويتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 في كافة المحافظات، عقب انتهاء كنترولات الامتحانات من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وعرضها على المحافظ لاعتمادها رسميًا، ومن المتوقع إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 خلال الأيام المقبلة.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 فور إعلانها رسميًا، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمديرية التعليمية التابع لها الطالب، أو من خلال الدخول على رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

- الخطوة الأولى: يقوم الطالب رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025.

- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي.

- الخطوة الثالثة: يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية «الإعدادية».

- الخطوة الرابعة: يقوم الطالب باختيار الصف الدراسي «الأول».

- الخطوة الخامسة: يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي «الأول».

- الخطوة السادسة: يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة.

- الخطوة الأخيرة: تظهر لك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي للمواد الأساسية

- درجات مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي 80 درجة.

- درجات مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي 60 درجة.

- درجات مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي 60 درجة.

- درجات مادة العلوم للصف الأول الإعدادي 40 درجة.

- درجات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي 40 درجة.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي للمواد غير المضافة للمجمو:

- درجات مادة التربية الدينية للصف الأول الإعدادي 40 درجة.

- درجات مادة التربية الرياضية للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

- درجات مادة التربية الفنية للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

- درجات مادة التربية الموسيقية للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

- درجات مادة تكنولوجيا المعلومات للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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