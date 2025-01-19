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وزير التعليم: إضافة مادة التربية الدينية كمادة أساسية بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة - أخبار كلمتك

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وزير التعليم: إضافة مادة التربية الدينية كمادة أساسية بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة - أخبار كلمتك

وزير التعليم: إضافة مادة التربية الدينية كمادة أساسية بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:26 مساءً - طرح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام البكالوريا المصرية خلال جلسة الحوار المجتمعي، المنعقدة اليوم مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع.

منح الطالب فرص امتحانية متعددة

وأوضح عبد اللطيف، أنه سيتم منح الطالب فرص امتحانية متعددة ليحدد مصيره، حيث أنه سيتم إتاحة نظام التحسين للطلاب لكي يتمكن من تحسين مجموعه.

إضافة مادة التربية الدينية كمادة أساسية

وأضاف، أنه سيتم إضافة مادة التربية الدينية، كمادة أساسية بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة.

تدريس التربية الدينية لكافة الطلاب

وأكد، أن تدريس التربية الدينية سيكون شاملا لكل الطلاب مسلمين ومسيحيين، فعلى سبيل المثال قضية بر الوالدين يوجه لها آيات في القرآن الكريم، وكذلك في الأحاديث، وفى الدين المسيحي هناك ما يدل على أهمية بر الوالدين، وسيكون الوزن النسبي للمناهج وبعد تدريس المناهج متساوية ومعايير الامتحانات واضحة لكل طالب.

جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية

وانطلقت منذ قليل، جلسة الحوار المجتمعي مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين حول مقترح «شهادة البكالوريا المصرية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك في فعاليات الاجتماع عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكي وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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