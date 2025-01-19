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أمام مجلس الشيوخ.. وزير السياحة يكشف تفاصيل أزمة أسود قصر النيل - أخبار كلمتك

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أمام مجلس الشيوخ.. وزير السياحة يكشف تفاصيل أزمة أسود قصر النيل - أخبار كلمتك

أمام مجلس الشيوخ.. وزير السياحة يكشف تفاصيل أزمة أسود قصر النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:26 مساءً - كشف وزير السياحة شريف فتحي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن أن تماثيل قصر النيل لم تشهد أي ترميمات أو دهانات، بل تم غسلها بشكل علمي من التراب وصابون متعادل، أعقبها وضع مادة عازلة للأتربة لكنهم بنفس اللون دون تغيير، وحتي أنهم عادوا إلى سابق عهدهم بعد عودة التراب إليهم مرة أخرى.

وأضاف فتحي: «للأسف خرج أحد المواطنين وقال دهنوا التمثالين وغيروا اللون.. الزوبعة حصلت من عندنا، بأن روجنا لشيء على غير حقيقته، والبعض سماها تقصير والأخر لعيوب الترميم وذهبنا إلي مسميات كثيرة، ولا أقول أن كل شيء نموذجي، لكن منذ وجودي في الوزارة 6 أشهر لم أرى تسويق سيئ حصل عن مصر إلا وقد خرج من مصر، لاننا نأخذ لقطة واحدة وتحولها لمشكلة عامة».

وأشار وزير السياحة، إلى استغلال البعض لبعض الأحداث لتتحول لقضية رأي عام، في حين أن التقارير الخارجية متوازنة في رأيها، ودلل على ذلك بما حدث في التعامل مع أسود قصر النيل.

جدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، يناقش طلب مقدم من النائبة راجية الفقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر"، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب جيفارا الجافى، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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