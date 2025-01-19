القابضة لمصر للطيران تكشف موعد اجتماعاتها لاعتماد القوائم المالية للعام 2023-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:26 مساءً - تبدأ الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة للقابضة لمصر للطيران اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، برئاسة المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة القابضة لمصر للطيران.

وتعتمد الجمعيات العامة للشركات التابعة لمصر للطيران، الموافقة على تعيين رؤساء مجالس الإدارات الجدد للشركات التابعة وهم رؤساء شركات الصيانة الفنية والخدمات الأرضية والخطوط الجوية.