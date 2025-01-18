التفاصيل الكاملة للدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة للدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصلت للعالمية ونهايتها حزينة.. محطات في حياة «داليدا» بنت حي شبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصلت للعالمية ونهايتها حزينة.. محطات في حياة «داليدا» بنت حي شبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بتحب النوم وهذا شرطها للزواج من محمد فراج».. أبرز تصريحات بسنت شوقي في بودكاست «دوبامين» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بتحب النوم وهذا شرطها للزواج من محمد فراج».. أبرز تصريحات بسنت شوقي في بودكاست «دوبامين» - أخبار كلمتك

جيلبرتو يسجل الهدف الثاني لـ أورلاندو في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

جيلبرتو يسجل الهدف الثاني لـ أورلاندو في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يتعادل مع أورلاندو 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يتعادل مع أورلاندو 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

كريم العراقي يوجه رسالة هامة إلي جماهير المصري قبل مواجهة بلاك بولز - أخبار كلمتك

كريم العراقي يوجه رسالة هامة إلي جماهير المصري قبل مواجهة بلاك بولز - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز أمام دجوليبا - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز أمام دجوليبا - أخبار كلمتك

بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوي لمواجهة دجوليبا بدوري الأبطال (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوي لمواجهة دجوليبا بدوري الأبطال (صور) - أخبار كلمتك

افتتاح معرض "الفائزين" بجائزة نوار للرسم بمركز الجزيرة للفنون (صور) - أخبار كلمتك

افتتاح معرض "الفائزين" بجائزة نوار للرسم بمركز الجزيرة للفنون (صور) - أخبار كلمتك

مورجان فريمان وفورست ويتكر في المقدمة، نجوم تركيا وهوليوود في ضيافة joy awards - أخبار كلمتك

مورجان فريمان وفورست ويتكر في المقدمة، نجوم تركيا وهوليوود في ضيافة joy awards - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأقصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأقصر - أخبار كلمتك

رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأقصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 07:01 مساءً - تفقد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت ١٨-١-٢٠٢٥م لجان معهد فتيات نجع الطويل، وكذلك لجنتي النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية.

تعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية 


وتابع أعمال الامتحانات ومدى مطابقة الامتحان للمنهج وتناسب الورقة الامتحانية مع جميع مستويات الطلاب، والتأكد من تطبيق تعليمات الامتحانات والمقررة من قطاع المعاهد الأزهرية ، كما قدم الشكر للدكتور عبد الصبور احمد الجالس، رئيس لجنة معهد نجع الطويل للشهادة الإعدادية، والأعضاء المساعدين وذلك لحسن سير أعمال الامتحانات داخل اللجان متمنيا لهم التوفيق والسداد.

 

0b9c0d924c.jpg


وعلى هامش الزيارة تفقد أعمال لجنتى النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية،بمعهد فتيات البياضية، وحث الجميع على العمل الجاد والتفانى والإخلاص، كما قدم الشكر الجزيل للقائمين على هذه الأعمال.

bdcfc644ec.jpg


تأتي هذه الزيارة في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة سير أعمال الامتحانات، والتأكيد على تطبيق كافة التعليمات المتعلقة باعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء المناسبة حرصا على مصلحة الطلاب ووضعها فى المقام الأول.

e7e73cc6dc.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق