شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أورلاندو - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أورلاندو - أخبار كلمتك

بريطانيا:الحوثيين اخذوا ٢ مليار دولار من السفن - أخبار كلمتك

بريطانيا:الحوثيين اخذوا ٢ مليار دولار من السفن - أخبار كلمتك

هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان - أخبار كلمتك

هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور) - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور) - أخبار كلمتك

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري (صور) - أخبار كلمتك

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري (صور) - أخبار كلمتك

مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح - أخبار كلمتك

مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 05:00 مساءً - تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات  الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتخطيط والإعداد لإدارة عدة أزمات معقدة، على مستوى المحافظات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظى: القاهرة، الاسكندرية، الإسماعيلية، الجيزة، مطروح، أسيوط، الدقهلية، أسوان، الغربية، بورسعيد، قنا، وشمال سيناء.

03b301aaed.jpg
8eed284a4d.jpg
7869bde3ed.jpg
9f674c1b09.jpg
a45805e85e.jpg
af51d07f63.jpg

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك فرق عمل من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المختلفة، تعمل على التخطيط لسيناريوهات الأزمات المتوقعة، وآليات وطرق مواجهتها، والتعامل معها، بحشد الإمكانات الفنية والطاقات البشرية المدربة، حيث تم تدريب المحافظين ومسئولى المحافظات المختلفة والجهات المعنية، على آليات مواجهة الأزمات المعقدة المختلفة، وإجراءات التنسيق مع المحافظات المجاورة، وأجهزة الحكومة المختلفة.

وشاهد رئيس الوزراء نماذج عملية لعدد من الأزمات المتوقعة فى المحافظات، وسيناريوهات التعامل مع هذه الأزمات، لتأكيد استعدادات الدولة للتعامل مع أى أزمات طارئة، والتحديات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران ببرج العرب والعلمين والمستندات المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق