شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أورلاندو - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أورلاندو - أخبار كلمتك

بريطانيا:الحوثيين اخذوا ٢ مليار دولار من السفن - أخبار كلمتك

بريطانيا:الحوثيين اخذوا ٢ مليار دولار من السفن - أخبار كلمتك

هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان - أخبار كلمتك

هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور) - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور) - أخبار كلمتك

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري (صور) - أخبار كلمتك

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري (صور) - أخبار كلمتك

مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح - أخبار كلمتك

مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان مخزن الهلال الأحمر الاستراتيجي والمركز اللوجستي لدعم غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان مخزن الهلال الأحمر الاستراتيجي والمركز اللوجستي لدعم غزة - أخبار كلمتك

وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان مخزن الهلال الأحمر الاستراتيجي والمركز اللوجستي لدعم غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 04:56 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقهما اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، مخزن الهلال الأحمر الاستراتيجي والمركز اللوجستي لدعم غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء اطلع على آلية تتبع خط سير الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة ومعرفة محتوياتها من خلال QR code.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزيرين تابعا جاهزية المساعدات الغذائية والإغاثية المتواجدة في المراكز اللوجستية، كما شاركا في تعبئة المواد الغذائية تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة، حيث يتولى الهلال الأحمر المصري استقبال كافة الشحنات الواردة برا وبحرا وجوا، ويتم التأكد من سلامة مشمول الشحنات ومطابقتها للمعايير المعتمدة وتكويدها تمهيداً لإدخالها إلى لقطاع.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن هذه المراكز تم تخصيصها لدعم قطاع غزة، كما تشرف هذه المراكز على استقبال الشاحنات الإغاثية التي تحمل كافة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى القطاع.

ومن جانبها، حرصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على لقاء كوادر الهلال الأحمر المصري والمتطوعين المتواجدين في محافظة شمال سيناء، مثنية على جهودهم المبذولة منذ بدء الحرب على قطاع عزة، والعمل في ظل ظروف استثنائية، مؤكدة قدرة الهلال الأحمر المصري على تكثيف إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي، رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور أحمد العزب، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف والدكتور أحمد سمير مدير مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء، والدكتورة آمال الإمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي، والسيد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن، والسيد هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

شبورة كثيفة وتحذير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 17 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق