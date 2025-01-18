شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أورلاندو - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أورلاندو - أخبار كلمتك

بريطانيا:الحوثيين اخذوا ٢ مليار دولار من السفن - أخبار كلمتك

بريطانيا:الحوثيين اخذوا ٢ مليار دولار من السفن - أخبار كلمتك

هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان - أخبار كلمتك

هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور) - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور) - أخبار كلمتك

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري (صور) - أخبار كلمتك

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري (صور) - أخبار كلمتك

مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح - أخبار كلمتك

مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بند باتفاقية المبادئ ينزع مياه النيل من إثيوبيا، وباحث يكشف قوة مصر القانونية أمام أديس أبابا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بند باتفاقية المبادئ ينزع مياه النيل من إثيوبيا، وباحث يكشف قوة مصر القانونية أمام أديس أبابا - أخبار كلمتك

بند باتفاقية المبادئ ينزع مياه النيل من إثيوبيا، وباحث يكشف قوة مصر القانونية أمام أديس أبابا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:40 مساءً - كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن وجود بند في اتفاقية إعلان المباديء، ينزع من إثيوبيا كل ما بيدها من نقاط قوة في سد النهضة، حيث أكد أن الغرض من السد في إعلان المباديء هو الكهرباء، وليس هناك بند لاستخدام المياه، ما يؤكد حقوق مصر والسودان في تمرير المياه.

بند باتفاق المبادئ ينتزع حقوق مصر من إثيوبيا

كما أكد الباحث هاني إبراهيم أن الموقف القانوني المصري أقوى من الإثيوبي في مياه النيل، بحسب الدراسات القانونية الإثيوبية، ففي اتفاق المبادىء نجد مبدىء أقل الأمور في الأضرار تعد ضرر، وجملة سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، في بند الاستخدام المنصف والمعقول، استبعدت فيه الإشارة إلى تقاسم المياه أو إعادة تخصيصها في بند الاستخدام المنصف والمعقول، وبالنظر إلى البند الخاص بغرض السد يصبح الموقف المصري أقوى من إثيوبيا.

حقوق مصر في حوض النيل، كلمتك
حقوق مصر في حوض النيل، كلمتك


وقال الباحث هاني إبراهيم عن قوة موقف مصر في مياه النيل: "الديباجة لا قيمة قانونية لها والأهم هو المبادىء التي تضمنها إعلان المبادىء، في إعلان المبادىء الغرض المحدد للسد هو الكهرباء أي لا يستخدم المياه وهو تأكيد على الحقوق الخاصة بمصر والسودان بتمرير المياه والبند واضح في تحديد الغرض من السد ".

وأكد هاني إبراهيم أن "تلك النقطة الخاصة بالغرض مرتبطة بنقطة أخرى وهي بند عدم التسبب في ضرر جسيم أو ضرر ذي شأن خاصة الفقرة الثانية " ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا".

عدم إحداث الضرر بند يمنح مصر حقوقها في مياه النيل

وعن فقرة عدم إحداث الضرر في اتفاقية إعلان المباديء، قال هاني إبراهيم: "هذه الفقرة تعني أن حدوث الضرر وفق إعلان المبادىء لا تشترط تمامًا أن يكون ضرر جسيم بالمعنى الوارد في عنتيبي او اتفاقية 1997، ويمكنك مقارنة الفقرة في إعلان المبادىء مع عنتيبي واتفاقية 1997، وسوف تلاحظ الفارق الكبير"

اتفاقية عنتيبى وإعلان المباديء في حوض النيل، كلمتك
اتفاقية عنتيبى وإعلان المباديء في حوض النيل، كلمتك


وأضاف الباحث هاني إبراهيم: "اذ تتضمن في عنتيبي واتفاقية 1997 إشارة إلى مواد في الاستخدام المنصف والمعقول، بينما في إعلان المبادىء لا تتضمن أو تشير إلى ذلك، بما يعني أن أقل الأمور في الأضرار تعد ضرر، لأن القاعدة المنظمة هي غرض السد المخصص للكهرباء، بأن يمرر التدفق الطبيعي للنهر سنويًا"

وعن إضافة حقوق الاستخدامات الحالية في مياه النيل بعد سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "وبالتالي إضافة حقوق الاستخدامات الحالية في بند الاستخدام المنصف والمعقول، مع تلك الفقرة الخاصة بالضرر، وفي ضوء غرض السد المحدد في الإعلان يصبح لا يحق قانونًا لإثيوبيا أي حديث عن بيع المياه، أو حتى حديث عن تقاسم مياه أو حصص بل هي ملزمة بتمرير المياه وفق التدفق الطبيعي للنهر قبل انشاء السد ".

دراسة تؤكد قوة مصر القانونية أمام إثيوبيا

وعن البند الذي يثبت قوة مصر القانونية أمام إثيوبيا، قال هاني إبراهيم: "بالإضافة إلى ذلك جملة سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، في بند الاستخدام المنصف والمعقول، لم تشير تلك الفقرة إلى اتفاقية 1997 ولا عنتيبي؛ وتم استبعاد أي إشارة إلى تقاسم المياه أو إعادة تخصيصها في بند الاستخدام المنصف والمعقول، وبالنظر الى البند الخاص بغرض السد يصبح الموقف المصري اقوى من إثيوبيا."

استخدام مياه سد النهضة للكهرباء فقط، كلمتك
استخدام مياه سد النهضة للكهرباء فقط، كلمتك


وتابع "لمزيد من التفاصيل القانونية عن تلك المسألة يمكن مراجعة دراسات قانونية اثيوبية تؤكد ذلك وان الموقف المصري أقوى قانونيا.

وعن بنود الاستخدام المنصف والمعقول بين دول حوض النيل، أوضح هاني إبراهيم أنه "فيما يتعلق ببنود الاستخدام المنصف والمعقول فهناك حوض الصرف للنهر الدولي، وهو امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض، وهو مرتبط بالمساحة التي توجد في كل دولة وهي تشكل 31 % من مساحة مصر، بالإضافة إلى أن أي متخصص في حوض النيل يعلم جيدًا أن بند اعتمادات السكان ينطبق على مصر أكثر، حيث أن نسبة الاعتماد المباشر لسكان مصر أعلى من إثيوبيا، يمكنك الرجوع لعدد سكان إثيوبيا في أراضي حوض النيل ومقارنتها بعدد سكان مصر في حوض النيل لتعلم الفارق"

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

15 معلومة ترصد ساعات الحسم لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة غدا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق