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وزير الخارجية: مصر لن تتوانى في تنسيق جهود الإغاثة لمواجهة الوضع الكارثي بغزة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: مصر لن تتوانى في تنسيق جهود الإغاثة لمواجهة الوضع الكارثي بغزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر لن تتوانى في تنسيق جهود الإغاثة لمواجهة الوضع الكارثي بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 04:01 مساءً - قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مبدأ حل الدولتين هو ضمان لعدم تكرار موجات العنف، ويجب العمل على التوصل إلى سلام عادل ودائم وفقا لحل الدولتين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النجيري من القاهرة، أن مصر لن تتوانى في تنسيق جهود الإغاثة لمواجهة الوضع الكارثي في قطاع غزة، ولا بد من استدامة وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكد عبد العاطي، التنسيق المصري - القطري على أعلى مستوى ولولاه لما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.

ويبدأ غدا الأحد تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومدتها 42 يوماً وتتضمن وقفاً لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف الإدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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