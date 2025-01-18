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استبعاد 10 قيادات بلجان امتحانات الإعدادية في القاهرة والمنوفية وضبط 3 حالات غش بالشرقية - أخبار كلمتك

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استبعاد 10 قيادات بلجان امتحانات الإعدادية في القاهرة والمنوفية وضبط 3 حالات غش بالشرقية - أخبار كلمتك

استبعاد 10 قيادات بلجان امتحانات الإعدادية في القاهرة والمنوفية وضبط 3 حالات غش بالشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:00 مساءً - امتحانات الإعدادية، قررت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استبعاد ٤ رؤساء لجان في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء لمخالفة التعليمات بفتح مظاريف الأسئلة قبل الموعد المحدد قانونًا.

كما تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة أحمد عصمت للغات، وكذلك رئيس لجنة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات، ورئيس لجنة مدرسة سراي القبة الإعدادية بنات، لمخالفة التعليمات في حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان، وإحالة المستبعدين إلى الشئون القانونية بالمديرية للتحقيق.

متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية  

وفي المنوفية تم استبعاد ٦ من قيادات اللجان الامتحانات لمخالفتهم التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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