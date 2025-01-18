وزير الخارجية: سيتم عقد منتدى الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين مصر ونيجيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:41 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة إن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتعزيز التعاون مع نيجيريا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النيجيري أنه سيتم عقد منتدى الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين مصر ونيجيريا، متابعا: تحدثنا عن الوضع في منطقة الساحل الأفريقي ونثمن الدور المحوري لنيجيريا في منطقة الغرب الأفريقي.

وتابع: توافقنا على العمل معا بمختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.