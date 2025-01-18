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وزير الخارجية: سيتم عقد منتدى الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين مصر ونيجيريا - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: سيتم عقد منتدى الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين مصر ونيجيريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: سيتم عقد منتدى الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين مصر ونيجيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:41 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة إن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتعزيز التعاون مع نيجيريا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النيجيري أنه سيتم عقد منتدى الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين مصر ونيجيريا، متابعا: تحدثنا عن الوضع في منطقة الساحل الأفريقي ونثمن الدور المحوري لنيجيريا في منطقة الغرب الأفريقي.

وتابع: توافقنا على العمل معا بمختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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