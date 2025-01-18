وزير التعليم: الاستثمار في رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين واجب وطني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:41 مساءً - أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالمشاركة في مبادرة «مصر GATE - نبوغ»، مؤكدًا أنها مبادرة طموحة تستهدف اكتشاف ودعم ورعاية الأطفال وشباب الموهوبين.

مبادرة مصر GATE - نبوغ

وتأتي مبادرة «مصر GATE - نبوغ» اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة مصر 2030، وتركز على رعاية وتنمية الموهوبين والمبتكرين في مختلف المراحل العمرية، إيمانًا بأنهم يمثلون ثروة مصر الحقيقية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في رعاية الموهوبين والمبتكرين ليس اختيارًا، بل هو واجب وطني.

أهمية رعاية وتنمية قدرات الموهوبين والمبتكرين

ولفت محمد عبد اللطيف، إلى أهمية رعاية وتنمية قدرات الموهوبين والمبتكرين تأتي باعتبارهم قوة دافعة للاقتصاد ولجهود التنمية المستدامة، حيث تسهم الابتكارات في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.

دعم برامج اكتشاف الموهوبين والمبتكرين

وأشار عبد اللطيف، إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحظى برعاية ودعم غير مسبوقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم برامج اكتشاف الموهوبين والمبتكرين من أبنائنا الطلاب في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.

تطوير المناهج الدراسية

وأكد، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على بناء الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وتبذل الجهود الهادفة نحو تشجيع الموهوبين والمبتكرين على التواصل مع نظرائهم في الخارج، والمشاركة في المؤتمرات والمسابقات والفعاليات الدولية، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في تطوير المناهج الدراسية، وفقًا للمعايير العالمية على النحو الذي يسمح للطالب بإطلاق مواهبه وقدراته، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

الطالب المصري قادر على إحراز مراكز الصدارة في كل المجالات

وتابع عبد اللطيف، أن الطالب المصري قادر على إحراز مراكز الصدارة في كل المجالات، ولعل أبرز مثال على هذا ما نجح فيه طلاب وطالبات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» الذين حققوا المراكز الأولى بالمسابقة الدولية للعلوم والهندسة «ISEF2024.

رعاية الموهوبين والمبتكرين

وأضاف أن رعاية الموهوبين والمبتكرين هي الاستثمار الأمثل للدولة المصرية، وتقع مسؤوليتها على عاتق جميع المعنيين، لذا فإن علينا جميعًا أن نوثّق أواصر التعاون بهدف تمكين الموهوبين والمبتكرين من إطلاق إمكاناتهم الكاملة.

وزير التعليم يشكر الجهات المشاركة والداعمة لمبادرة GATE مصر

وقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر للجهات المشاركة والداعمة لمبادرة GATE مصر على جهودها الصادقة في دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين، كما قدم الشكر لجميع القائمين على التنظيم المشرف للاحتفالية.

مبادرة GATE مصر

وجاء ذلك خلال إطلاق مبادرة «مصر GATE - نبوغ»، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة الطفل، والمراكز البحثية، وعدد من طلاب المدارس.