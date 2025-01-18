بٍإصدارات جديدة وأسعار مخفضة.. كيف استعدت قصور الثقافة لمعرض الكتاب 2025؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:41 مساءً - تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، لطرح مجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، في دورته الـ56، والتي تنطلق في 23 يناير الجاري، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

إصدارات قصور الثقافة في معرض الكتاب 2025

تتميز إصدارات قصور الثقافة بجودة المحتوى والتنوع من مسرح وسينما وسرد وشعر ودراسات شعبية وتراجم وتراث وسير ورحلات وفكر وروائع الأدب العالمي، والتراجم وغيرها من الأعمال بأسعار مخفضة.

وتركز قصور الثقافة من خلال إصداراتها على احتياجات القارئ المصري بالأساس، انطلاقا من فلسفة عملها الأساسية الهادفة لوصول الثقافة لمختلف ربوع الوطن، كما تحرص الهيئة على إقامة المعارض الدائمة بقصور الثقافة بمختلف الأقاليم المصرية.

جناح قصور الثقافة في معرض الكتاب 2025

ومن المقرر أن تشارك الهيئة بجانب جنحها الرئيسي، بجناح آخر فرعي في صالة الكتب المخفضة، يحتوي على الكتب القديمة، وهناك حقيبة كاملة من الكتب القديمة بسعر زهيد لن يتجاوز الـ100 جنيه مصري، هذه الحقيبة بها ما يزيد على 25 كتابًا.

ورغم تنوع الإصدارات من المقرر ألا يزيد أي كتاب في جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة على 25 جنيهًا، مهما كان حجمه، على أن يبلغ سعر كتب كتب النشر الإقليمي بها جنيهًا واحدًا، ومجلة قطر الندى بثلاثة جنيهات، ومجلة ملونة للأطفال بخمسة جنيهات.

قصور الثقافة في معرض الكتاب 2025

ومن المقرر أن تشارك هيئة قصور الثقافة في هذه الدورة بنحو 50 عنوانا جديدا في المعرض، إضافة إلى طبعات جديدة من الإصدارات السابقة التي تلقى رواجا من عدة سلاسل، ومن كتب هيئة قصور الثقافة، «الذكاء الاصطناعي، تاريخ سيناء القديم والحديث»، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإصدارات التاريخية والأدبية.

وتشارك أيضًا بكتب سلسلة آفاق عالمية منها: «مائة عام من العزلة» لماركيز، «الأحمر والأسود»، «مدام بوڤاري»، و«سوريا القرن الـ19 في رحلات روسية»، إضافة إلى مجموعة طه حسين وكتب سلاسل الذخائر وذاكرة الكتابة والنشر الإقليمي والدراسات الشعبية والسينما والفنون التشكيلية ومجلات الأطفال والدراسات النقدية.