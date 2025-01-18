وزير خارجية نيجيريا: نتطلع للتعاون الوثيق مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:41 مساءً - قال وزير خارجية نيجيريا، بيوسف مايتاما توجار إنهم يتطلعون إلى زيادة التعاون في مجال الطاقة النظيفة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري إنهم يتطلعون للتعاون الوثيق مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا تطلعهم للعمل مع مصر لمساعدة باقي دول القارة في تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية.

وأشار إلى أنهم لديهم العديد من الإمكانيات والقدرات لتطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال في بلدينا.