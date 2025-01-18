وزير خارجية نيجيريا: نتطلع إلى مزيد من خبرات مصر في إدارة الموارد المائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:41 مساءً - قال وزير خارجية نيجيريا، بيوسف مايتاما توجار إن هناك توجيهات من قادة مصر ونيجيريا بتطوير العلاقات الثنائية.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحي مع نظيره المصري أن القيادة السياسية في مصر ونيجيريا يتشاطران الاهتمام بقضية الأمن الغذائي، مضيفا: نتطلع إلى مزيد من خبرات مصر في إدارة الموارد المائية.

وأضاف: لدينا موارد طبيعية تسمح بتكوين سلاسل توريد للخامات والمعادن الهامة.