البراجراف وقف معانا شوية.. آراء طلاب الشهادة الإعدادية عن امتحان الهندسة والإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 03:25 مساءً - أكد لؤي جلال طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بالقاهرة التابعة لإدارة الأوبرا التعليمية، أن امتحان مادة اللغة الانجليزية اليوم كان سهلا وتضمن الامتحان 6 أسئلة، لافتا إلى أن الوقت كان كافيا لحل الأسئلة التى لم تخرج عن المنهج.

وعن امتحان مادة الهندسة أكد لؤي أن الامتحان كان سهلا.



امتحانات الشهادة الإعدادية

واتفق معه بلال محمد سيد الذى أكد أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية كان سهلا عدا " البراجراف" الذى كان عن المجتمع قائلا: " وقف معانا شوية".,وعن امتحان مادة الهندسة أكد بلال أن الامتحان كان سهلا



وانطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية المقبل وتستمر حتى الخميس ٢٣ يناير

وأدى طلاب الشهادة الاعدادية اليوم فى أولى أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية



وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الاعدادية كالاتى

يوم السبت: مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة

يوم الاثنين: مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة التربية الدينية

يوم الثلاثاء: مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء: مادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الخميس: مادة الدراسات الاجتماعية



امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة



وشدد الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .



وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة المواد لطلاب الشهادة الاعدادية عبر البث المباشر على مدار الأيام الماضية.

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