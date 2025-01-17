الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

يوفنتوس يترقب، موقف أروخو من الرحيل عن برشلونة - أخبار كلمتك

يوفنتوس يترقب، موقف أروخو من الرحيل عن برشلونة - أخبار كلمتك

"العربية للسيارات" تستقبل العام الجديد بعروض مميزة على طرازات "إنفينيتي" - أخبار كلمتك

"العربية للسيارات" تستقبل العام الجديد بعروض مميزة على طرازات "إنفينيتي" - أخبار كلمتك

الزبيدي:عشت شهورا قاسية لم اذق طعم النوم والاكل واعلامي يفتح النار - أخبار كلمتك

الزبيدي:عشت شهورا قاسية لم اذق طعم النوم والاكل واعلامي يفتح النار - أخبار كلمتك

بالفيديو.. تعرف على الطريقة التي تمت فيها سرقة المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

بالفيديو.. تعرف على الطريقة التي تمت فيها سرقة المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

درس مع هاني بن بريك.. شيخ سلفي بارز ينضم الى الحوثيين ويعلن استعداده للحرب - أخبار كلمتك

درس مع هاني بن بريك.. شيخ سلفي بارز ينضم الى الحوثيين ويعلن استعداده للحرب - أخبار كلمتك

تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي - أخبار كلمتك

تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - احتفالا بعيدها 73.. «الداخلية» تذيع أوبريت بعنوان «إيد واحدة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - احتفالا بعيدها 73.. «الداخلية» تذيع أوبريت بعنوان «إيد واحدة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - برنامج «مودة» يطلق المرحلة الثانية من مبادرة المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - برنامج «مودة» يطلق المرحلة الثانية من مبادرة المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

الغرف العربية: دور السعودية كبير في تمكين الشباب والمرأة - أخبار كلمتك

الغرف العربية: دور السعودية كبير في تمكين الشباب والمرأة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 18 - 1 -2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 18 - 1 -2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 18 - 1 -2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 01:55 مساءً -  أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئا على  جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى:09

 


درجات الحرارة اليوم الجمعة 17-1-2025 فى مصر

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء

 

طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد،يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء:

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   13  ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 17

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 10  ودرجة الحرارة العظمى 25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 27

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

توصيات المؤتمر السنوي لهيئة المعاهد التعليمية، أبرزها إدراج عمليات السمنة في العلاج على نفقة الدولة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق