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بيريه صوف أخضر.. مجموعة قصصية جديدة للصحفية والقاصة هايدي فاروق - أخبار كلمتك

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بيريه صوف أخضر.. مجموعة قصصية جديدة للصحفية والقاصة هايدي فاروق - أخبار كلمتك

بيريه صوف أخضر.. مجموعة قصصية جديدة للصحفية والقاصة هايدي فاروق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 01:36 مساءً - صدرت حديثًا عن دار سما للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "بيريه صوف أخضر" للقاصة والصحفية هايدي فاروق، والتي تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تُعد "بيريه صوف أخضر" العمل القصصي الثاني لهايدي فاروق، حيث أصدرت في العام الماضي أولى مجموعاتها القصصية "امرأة البدايات" عن مؤسسة روز اليوسف.

وفي تعليقها على الإصدار، أعربت هايدي فاروق عن سعادتها بصدور مجموعتها الثانية عن دار سما للنشر والتوزيع، موجهة شكرها لصاحب الدار محمد عبد المنعم.

وأوضحت أن المجموعة تتناول فكرة الرسائل التي تصل إلينا من أوجه الحياة المختلفة، سواء من الأحياء أو من الأحباء الذين فارقونا، حيث يمكن لتلك الرسائل أن تهبنا حضورًا خاصًا رغم الغياب.

تنوع موضوعات المجموعة

تشير الكاتبة إلى أن الرسائل في هذه القصص قد تأتي كتحذير، أو اعتذار، أو حتى كرسائل من القدر. تتنوع مصادر هذه الرسائل لتشمل الأماكن والمنازل والأشياء، التي تهمس بأسرارها، سواء كانت تلك الأسرار قصصًا نرفض تصديقها أو أحداثًا ننتظرها بشغف.

تضم المجموعة شخصيات تعيش على حافة النهاية، عالقة بين الخوف والأمل، ولكل شخصية رسالتها الخاصة. في بعض القصص، يواجه القارئ أبعادًا غامضة حيث تتشابك خيوط المصير بإشارات ومراوغات لا مفر منها.

العلاقات الإنسانية محور آخر

في جانب آخر، تتناول المجموعة القصصية العلاقات المعقدة بين الرجل والمرأة، مسلطة الضوء على اللحظات الحاسمة التي تفصل بين الخيانة والوفاء، وعلى ذلك الخيط الرفيع الذي يربط بينهما.

الغلاف الفني

غلاف المجموعة لوحة للفنان شنودة عصمت بعنوان "إنسانية"، تُجسد عالمنا المضطرب، حيث يجد البعض نفسه في شخوص اللوحة بوجوههم غير المرئية وسط غربة وفراغ ممتد، ومع ذلك تظل فكرة وجود الرفيق دائمًا حاضرة.

"بيريه صوف أخضر" تحمل القارئ إلى عوالم متعددة، تمزج بين الواقع والخيال بتوازن ساحر.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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