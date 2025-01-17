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معلومات الوزراء يسلط الضوء على سعى ترامب للسيطرة على جرينلاند  - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء يسلط الضوء على سعى ترامب للسيطرة على جرينلاند  - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يسلط الضوء على سعى ترامب للسيطرة على جرينلاند  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 12:25 مساءً -  نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا، تحت عنوان “ذا ناشونال إنترست: لماذا يسعى ترامب للسيطرة على جرينلاند”.

 

لماذا يسعى ترامب للسيطرة على جرينلاند 

 وأوضح مقال موقع "ذا ناشونال إنترست" أن جرينلاند تعد واحدة من أبرز المناطق الاستراتيجية في العالم اليوم؛ حيث يتزايد اهتمام القوى العظمى بها نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد ومواردها الطبيعية الهائلة. إذ تشكل ذوبان الجليد القطبي وتغير المناخ فرصًا وتحديات جديدة في القطب الشمالي، مما يجعل جرينلاند مركزًا للتنافس بين الولايات المتحدة، روسيا، والصين.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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