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رئيس الوزراء: مصر تدعم تحول اتفاق الهدنة في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: مصر تدعم تحول اتفاق الهدنة في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: مصر تدعم تحول اتفاق الهدنة في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:26 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في عملية الوساطة خلال الفترة الماضية، والاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة اليوم، أنه يتمنى أن تكون هذه بادرة وبداية للحل الكامل للقضية، فمصر تدعم تحول اتفاق الهدنة في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ولفت إلى أن الدور المصري خلال الفترة الماضية كان له أهمية، وأن الدولة مستعدة على تقديم كل الدعم للأشقاء في فلسطين، وأن هناك تعاون مع الأشقاء لتوفير الأدوية والسلع الغذائية والمواد البترولية، من أجل المرور من هذه الأزمة.

ورحب مدبولي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأضاف مدبولي، خلال خبر عاجل على قناة إكسترا نيوز، أن الجهود المصرية لعبت دورا مهما للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بقيادة الرئيس السيسي.

وأوضح أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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