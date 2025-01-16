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محافظ الجيزة: تدعيم مطلع الطريق الدائري بالمنصورية بالأسوار الخرسانية حفاظاً على سلامة المواطنين - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة: تدعيم مطلع الطريق الدائري بالمنصورية بالأسوار الخرسانية حفاظاً على سلامة المواطنين - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تدعيم مطلع الطريق الدائري بالمنصورية بالأسوار الخرسانية حفاظاً على سلامة المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:26 مساءً - تواصل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم /الخميس/ مع اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك لتنسيق الجهود وتركيب أسوار بديلة حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين من قائدي المركبات لما يمثله ذلك من خطورة علي المترددين على الطريق الدائري.

يأتي ذلك استجابة لشكوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بسرقة الأسوار الحديدية بمطلع الطريق الدائري نطاق المنصورية بحي الهرم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه جار تنفيذ أعمال التدعيم الخرساني لجانبي مطلع الطريق الدائري من طريق المنصورية وإجراء الصيانات اللازمة لمسار المطلع بالإضافة إلى مراجعة حالة إحدى القطاعات الأخرى بالطريق الدائري نطاق مدينة كرداسة وتدعيمها بالحواجز الخرسانية حفاظاً على سلامة المواطنين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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