محافظ الجيزة: تدعيم مطلع الطريق الدائري بالمنصورية بالأسوار الخرسانية حفاظاً على سلامة المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:26 مساءً - تواصل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم /الخميس/ مع اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك لتنسيق الجهود وتركيب أسوار بديلة حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين من قائدي المركبات لما يمثله ذلك من خطورة علي المترددين على الطريق الدائري.

يأتي ذلك استجابة لشكوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بسرقة الأسوار الحديدية بمطلع الطريق الدائري نطاق المنصورية بحي الهرم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه جار تنفيذ أعمال التدعيم الخرساني لجانبي مطلع الطريق الدائري من طريق المنصورية وإجراء الصيانات اللازمة لمسار المطلع بالإضافة إلى مراجعة حالة إحدى القطاعات الأخرى بالطريق الدائري نطاق مدينة كرداسة وتدعيمها بالحواجز الخرسانية حفاظاً على سلامة المواطنين.