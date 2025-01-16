السيسي وبن زايد يرحبان بانتخاب جوزيف عون ويؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:25 مساءً - تناول اللقاء الرئيس السيسي ورئيس الإمارات الأوضاع في لبنان، حيث رحب الجانبان بانتخاب الرئيس اللبناني "جوزيف عون"، آملين أن يسهم ذلك في استعادة الاستقرار في لبنان الشقيق، وأكدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان لحماية شعبه وتحقيق تطلعات.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار أبوظبي الدولي. وبعد مراسم الاستقبال، عقد الرئيسان اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء بين الزعيمين تناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

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