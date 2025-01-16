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رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:16 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3، الصادر في 16 يناير 2025، 6 قرارات جديدة اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص أراضي من أملاك الدولة الخاصة لإقامة بعض المشروعات، واعتبار بعض المشروعات منفعة عامة والاستيلاء على الأراضي الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات. 

تخصيص أراضي من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4260 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100 متر مربع، زمام قرية قفادة ناحية قرية أبا البلد، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، بالإيجار الاسمى، لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 4261 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1050 متر مربع بحى الكوثر بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة منافذ توزيع ومخازن للسلع.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 4262 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1373 متر مربع ضمن حوض التسعين نمرة (1) بقرية سنهوا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لإقامة مركز شباب سنهوا.

الاستيلاء على أراضي لتنفيذ مشروعات


-وقرار رئيس الوزراء رقم 4365 لسنة 2024، باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى لمنطقة أرض الحوفى بناحية عزب شبرا- مركز دمنهور- محافظة البحيرة، من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
-وقرار رئيس الـوزراء رقم 4366 لسنة 2024، باعتبار مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى لقرية نواى، الواقع بحوض الشمس نمرة (16) بناحية نواى- مركز ملوى محافظة المنيا، من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4367 لسنة 2024، باعتبار مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش)، على طريق المنصورة/ جمصة، رافد جمصة باتجاه جمصة فى نطاق محافظة الدقهلية، من أعمال المنفعة العامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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