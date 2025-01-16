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ضبط أطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر في القاهرة - أخبار كلمتك

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ضبط أطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر في القاهرة - أخبار كلمتك

ضبط أطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر في القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:15 مساءً -  قال ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال الشهر الجاري من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات، وسلع مغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات، وأوكازيون وهمي،  وبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة.

محافظ القاهرة يتواجد بموقع حريق الزرايب بمنشأة ناصر

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير القاهرة التاريخية

 وأضاف: تضمنت المضبوطات ١٥ طن دقيق، و٢ طن مكرونة، و٤ أطنان أرز، و٢٨٥ علبة سمن، و٢٠٠٠ زجاجة زيت، و٢ طن سكر، و١١٠ كجم حلاوة طحينية، و٦٢٢ علبة تونة، و٣٠٠ دجاجة، و١٥٠ كجم لحوم مجمدة برازيلي، و٣٠ بطارية كلوريد، وتم تحرير محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة مستمرة فى تكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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