سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

علاء نصر الدين: خطة قومية طموحة لتطوير صناعة الأثاث والأخشاب - أخبار كلمتك

علاء نصر الدين: خطة قومية طموحة لتطوير صناعة الأثاث والأخشاب - أخبار كلمتك

اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية ظهر الخميس بعدن (تواصل إنهيار الريال) - أخبار كلمتك

اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية ظهر الخميس بعدن (تواصل إنهيار الريال) - أخبار كلمتك

باحثة إسرائيلية تتحدث عن إشعال الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

باحثة إسرائيلية تتحدث عن إشعال الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

العثور على رجل مقتولا بطريقة مروعة(صورة) - أخبار كلمتك

العثور على رجل مقتولا بطريقة مروعة(صورة) - أخبار كلمتك

مقتل شاب يمني في عملية سطو مسلح بأمريكا - أخبار كلمتك

مقتل شاب يمني في عملية سطو مسلح بأمريكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - قبل بيعهم بالسوق السوداء.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - قبل بيعهم بالسوق السوداء.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - العراق يشيد بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - العراق يشيد بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - فليك يثني على أداء برشلونة في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - فليك يثني على أداء برشلونة في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية في مجالات التقاضي لـ «حقوق الملكية الفكرية» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية في مجالات التقاضي لـ «حقوق الملكية الفكرية» - أخبار كلمتك

افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية في مجالات التقاضي لـ «حقوق الملكية الفكرية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 11:16 صباحاً - شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية «القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري»، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو».

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الاستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

كما يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، المستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، المستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة، المستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، المستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

وتعد منظمة الويبو هي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تستهدف رعاية حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي، ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المنظمة ووزارة العدل، حيث سبق توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة في شأن التدريب على آليات الحلول البديلة لتسوية النزاعات في مجال الملكية الفكرية، وفي شأن نشر الأحكام المصرية الصادرة في مجالات الملكية الفكرية على منصة المنظمة «ويبولكس للأحكام القضائية»، بالإضافة إلى اتفاق تعاون في شأن إنشاء برنامج للتعليم القضائي المستمر في مجال الملكية الفكرية.

اقرأ أيضاً
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد

وزير العدل: بدأنا تطبيق نظام الرقمنة وتحويل التحقيقات لنص مكتوب في عشر محاكم

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

برلماني: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. ووقف إطلاق النار يخفف المعاناة عن أهالي غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق