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رابط وخطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

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رابط وخطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

رابط وخطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 11:16 صباحاً - استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025، يبحث العديد من الطلاب عن رابط وخطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 عبر موقع وزارة التعليم، وذلك تزامنًا مع فتح باب التسجيل.

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل.

استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي 2024-2025، من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مـــن هـــنــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- اختيار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365.

- الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- تظهر الاستمارة.

- يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة، طبقًا للبيانات المسجلة بالمدرسة.

- يقوم الطالب برفع المستندات المطلوبة.

- يتأكد الطالب من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة.

استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

- الضغط على حفظ.

- وعقب تسجيل الاستمارة، يقوم الطالب بطباعة استمارة الثانوية العامة 2025.

الأوراق المطلوب تسليمها مع استمارة الثانوية العامة

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- 3 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

- يلتزم الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية.

- كشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.

تدوين اسم الطالب على الصور الشخصية

وأشارت الوزارة، إلى أن تكون صور الطالب المسلمة للمدرسة مطابقة للصور الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ومدون اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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