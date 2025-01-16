رابط وخطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 11:16 صباحاً - استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025، يبحث العديد من الطلاب عن رابط وخطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 عبر موقع وزارة التعليم، وذلك تزامنًا مع فتح باب التسجيل.

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي 2024-2025، من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مـــن هـــنــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- اختيار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365.

- الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- تظهر الاستمارة.

- يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة، طبقًا للبيانات المسجلة بالمدرسة.

- يقوم الطالب برفع المستندات المطلوبة.

- يتأكد الطالب من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة.

- الضغط على حفظ.

- وعقب تسجيل الاستمارة، يقوم الطالب بطباعة استمارة الثانوية العامة 2025.

الأوراق المطلوب تسليمها مع استمارة الثانوية العامة

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- 3 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

- يلتزم الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية.

- كشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.

تدوين اسم الطالب على الصور الشخصية

وأشارت الوزارة، إلى أن تكون صور الطالب المسلمة للمدرسة مطابقة للصور الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ومدون اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.