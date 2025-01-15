وزير الآثار يتفقد أعمال تطوير الخدمات السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:25 مساءً - تفقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، منطقة أهرامات الجيزة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بها، تمهيدًا لقرب افتتاح المشروع بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة.

تطوير التجربة السياحية بمنطقة الاهرامات

يأتي ذلك في إطار الجولات الدورية التي يقوم بها وزير السياحة والآثار للمتاحف والمواقع الأثرية لتفقد ما يتم بها من أعمال ترميم وتطوير للخدمات المقدمة للزائرين.

وتضمنت الجولة زيارة بوابات الدخول، وما تم بها من تجهيزات حيث تم تزويدها بلوحات إرشادية ومعلوماتية تتضمن التعريف بأسعار تذاكر دخول المنطقة الأثرية، وبعض الإرشادات السياحية والمعلوماتية عن المنطقةً ككل ومسارات الزيارة، بالإضافة إلى تجهيز المنطقة لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم وإعداد مسارات زيارة ودورات مياه مجهزة خاصة بهم بما يعمل علي توفير كافة سبل الإتاحة بالمنطقة الأثرية.



أعمال تطوير منطقة الأهرامات الأثرية



كما تضمنت الجولة زيارة المبني الإداري وغرف المراقبة الإلكترونية والتحكم بالكاميرات.

مسارات الزيارة بمنطقة الاهرامات الأثرية

كما تم تفقد مسار زيارة السائحين والزائرين بالمنطقة والتي ستكون من خلال وسائل نقل كهربائية آمنة تراعي المعايير البيئية، وتتيح للزوار مشاهدة ممتعة لمعالم المنطقة خلال تنقلهم، وما يتم تنفيذه في ضوء مشروع تطوير الخدمات المقدمة بها بما يساهم في تحسين التجربة السياحية بها وجعلها أكثر جذبًا، بالإضافة إلى تفقد المسارات الجاري تجهيزها لحركة سير الدواب من الجمال والخيول أثناء ركوب وتجول السائحين بهم.

وأثني شريف فتحي على الجهد المبذول لتطوير المنطقة، موجها بضرورة التأكد من توفير كافة الخدمات المقدمة للزائرين بها لتحسين التجربة السياحية بما يتناسب وأهمية المنطقة التاريخية والأثرية في ظل ما تشهده مصر من نمو في حركة السياحة الوافدة إليها.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير تشمل كذلك إقامة مركز لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وبوابات ذكية بتذاكر إلكترونية، وقاعات سينما، ومركز طبي، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، والعمل على اتاحة كل ما يحتاجه الزائر لجعل زيارته للمنطقة الأثرية تجربة مميزة بما يُسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين، وإحداث أثر إيجابي يدفعهم لتكرارها والترويج لها في بلدانهم واستقطاب زوار أكثر.

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