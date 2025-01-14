حالة الطقس ودرجات الحرارة بدءا من الغد وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:30 مساءً - حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الايام المقبلة ، حيث يسود طقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والصعيد، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحري دافئًا على الجنوب، شديد البرودة ليلا فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الأيام المقبلة

حالة الطقس الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:19:23

درجة الحرارة الصغرى:13:11

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 18:20

درجة الحرارة الصغرى: 11:13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24:21

درجة الحرارة الصغرى: 10:08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26:30

درجة الحرارة الصغرى: 13:11

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على المناطق القريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة في الصباح الباكر، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية بدءًا من الجمعة المقبلة وحتى الاثنين المقبل وقد تصل إلى حد الضباب غدًا والخميس.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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