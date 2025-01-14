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الكهرباء: خفض 17 مليون طن انبعاثات كربونية من تشغيل مشروعات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

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الكهرباء: خفض 17 مليون طن انبعاثات كربونية من تشغيل مشروعات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

الكهرباء: خفض 17 مليون طن انبعاثات كربونية من تشغيل مشروعات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 10:00 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجيات تنموية مستدامة، حيث تم التركز على رفع كفاءة استخدام الطاقة لضمان أن يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستدام وشامل.

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وضعت خطة لإيقاف تشغيل 5000 ميجاوات يتم انتاجهم من مصادر الطاقة التقليدية، مشيرا إلي أنه يجري تنفيذ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار عن طريق القطاع الخاص لإنتاج 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

خفض الانبعاثات الكربونية

وأشار إلي أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ستؤدي لخفض الانبعاثات بإجمالي 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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