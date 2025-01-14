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تداول 17 ألف طن بضائع و1181 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 17 ألف طن بضائع و1181 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 17 ألف طن بضائع و1181 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:45 مساءً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الاحمر اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 17000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1181 شاحنة و110 سيارة.

ارتفاع معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 572 شاحنة و85 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 609 شاحنة و25 سيارة. 
  يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس وCRAERYSTAL O بينما تغادر السفينة Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة وسينا  وغادرت  ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية وسينا.

كما تم تداول 4200 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2030 راكب.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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