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عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في المنوفية 21 يناير - أخبار كلمتك

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عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في المنوفية 21 يناير - أخبار كلمتك

عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في المنوفية 21 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:15 مساءً -  أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد-  أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد من محافظة المنوفية، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ومن المقرر عقد امتحانهم في الفترة من 21 حتى 28 يناير الجاري.

وأوضح الجهاز أنه سيعلن مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة تباعًا، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

 

 ومن المقرر أن يعلن الجهاز خلال الأيام المقبلة عن إتاحة الاستعلام للمتقدمين من محافظة القليوبية.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  المتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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