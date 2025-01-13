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«انتحرت بسبب التنمر».. ريناد عادل طالبة بالصف السادس الابتدائي أبكت الجميع بجوابها الأخير - أخبار كلمتك

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«انتحرت بسبب التنمر».. ريناد عادل طالبة بالصف السادس الابتدائي أبكت الجميع بجوابها الأخير - أخبار كلمتك

«انتحرت بسبب التنمر».. ريناد عادل طالبة بالصف السادس الابتدائي أبكت الجميع بجوابها الأخير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 03:46 مساءً - انتحار طالبة بالصف السادس الابتدائي.. حالة من الحزن سيطرت على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وأهالي محافظة الإسكندرية، عقب انتشار أنباء انتحار طالبة بالصف السادس الابتدائي.

انتحار طالبة بالصف السادس الابتدائي

أقدمت طالبة بالصف السادس الابتدائي تدعى ريناد عادل، تدرس في إحدى المدارس التابعة لمحافظة الإسكندرية، على الانتحار بسبب تعرضها للتنمر من قبل زميلاتها في المدرسة.

طالبة تنتحر بسبب التنمر

وأنهت الطفلة ريناد عادل، حياتها بالقفز من الطابق الثامن بالمكان التي تقيم فيه، تاركة رسالة مؤثرة تكشف فيها عن سبب الانتحار، موضحة أنها كانت تعاني من مشاكل نفسية بسبب التنمر.

انتحار الطالبة ريناد عماد

طالبة تنهي حياتها بسبب التنمر

وأكدت أسرة الطفلة ريناد عادل، أنها كانت تعيش فترة مليئة بالضغوطات النفسية، بسبب المضايقات والسخرية التي تعرضت لها من قبل زميلاتها في المدرسة، والذي أدى لتدهور حالتها النفسية ودفعها لاتخاذ قرار الانتحار.

تحرير محضر بالواقعة

وفور الإبلاغ عن هذه الحادثة، انتقلت الأجهزة الأمنية موقع الحادثة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأمرت النيابة العامة ببدء التحقيقات والسماع لأقوال أهل الطفلة وزميلاتها، للوقوف على ملابسات وتفاصيل هذا الحادث المروع.

خطاب يوضح سبب الوفاة

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الطفلة كتبت خطابًا قاسيًا لوالدتها، تكشف فيها عن ألمها النفسي الشديد نتيجة التنمر المستمر والمتزايد من زميلاتها في المدرسة، موضحة بالخطاب أسماء الطالبات المتسببات في معاناتها، وتم تكليف الطب الشرعي بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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