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وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة والبناءه مع كافة الجهات والمنظمات العالمية - أخبار كلمتك

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وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة والبناءه مع كافة الجهات والمنظمات العالمية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة والبناءه مع كافة الجهات والمنظمات العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:45 مساءً -  زار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مقر المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية " اليروكنترول"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كان فى استقباله رول مارينا كاباليرو الرئيس التنفيذي للمنظمة؛ ورافقه خلال الزيارة الكابتن إيهاب محي الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

 

وقد بدأت الزيارة بعرض تقديمى عن دور منظمة اليروكنترول، وتم استعراض كافة الخدمات والأنشطة التي تقدمها المنظمة لرفع أمن وسلامة المجال الجوي الأوروبي، ثم أعقبها القيام بجولة تفقدية داخل مركز العمليات المتطور الجديد.

هذا وقد شهد الاجتماع تعظيم التعاون الثنائي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي  في مجال الملاحة الجوية، حيث تم الاتفاق علي البدء في  تعزيز أوجه التنسيق الفعال  لتطبيق معايير السلامة للحركة الجوية المتجهة من منطقة الشرق الأوسط وكذلك المتجه لدول الاتحاد الأوروبى من خلال المجال الجوي المصري، كما تم مناقشة أيضًا إمكانية تدريب الكوادر المصرية مستقبلا علي أحدث الأنظمة المُطبقة في مجال تطبيقات الأقمار الصناعية (GNSS)

وخلال اللقاء أشار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني إلى حرص قطاع الطيران المدني المصري على تفعيل أطر التعاون المثمر مع كافة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لتوحيد الجهود الفاعلة والرؤى البناءة بما يدعم أوجه التعاون المستقبلي في مجال الطيران المدني؛ والتي يأتي على رأسها تعميق جهود إدارة حركة المجال الجوي ورفع آليات نظم الملاحة الجوية، مؤكدًا على أهمية مواصلة التنسيق الدائم لتنمية قدرات ومهارات العاملين من خلال تبادل الخبرات والاهتمام بالتدريب في مجال الملاحة الجوية..

كما لفت الوزير إلى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على دعم أوجه التعاون المتواصل والفعال مع المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية؛ حيث تجدر الإشارة إلى أنه قد تم عقد تعاون سابق مع  المنظمة، منذ توقيع جمهورية مصر العربية مُمثلة في الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لاتفاقية ثنائية تتيح لمصر تحصيل الرسوم الملاحية بتفويض لليروكنترول بنفس المعايير المُطبقة عالميًا، وبما يتماشى مع التشريعات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو)، بالإضافة إلى تعاون مُشترك آخر في مجال إدارة تدفقات الحركة الجوية.

ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لليروكنترول بمهارة وكفاءة الكوادر المصرية العاملة بمجال المراقبة الجوية لحرفيتهم العالية في إدارة الحركة الجوية واستيعاب كثافة التشغيل الوافدة من أعداد الطائرات بالأجواء المصرية والتعامل مع المواقف الاستثنائية بشكل احترافي أثناء الغلق المفاجيء لبعض المجالات المجاورة، مما كان له عظيم الأثر في تأمين سلامة الحركة الجوية والتنسيق الفعال والتعامل الفوري مع جميع الأجهزة المعنية باليروكنترول، مشيدًا بالتعاون المستمر بين الجانبين، موضحًا دور مصر المحوري الداعم للجهود الدولية التنسيقية اللازمة لضمان سلامة وأمن الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة وأن ٥٪؜ من الحركة الجوية القادمة إلى أوروبا تأتى من خلال المجال الجوى المصرى.

وفي نهاية الزيارة، قام وزير الطيران المدني بدعوة ممثلي منظمة  " اليروكنترول" لزيارة وحدات المراقبة الجوية بمركز القاهرة للملاحة الجوية بما يعزز أوجه التعاون والتنسيق المستقبلي بين الجانبين.

وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول
وزير الطيران في زيارة لمقر منظمة اليروكنترول

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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