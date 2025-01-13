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جبالي: إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي «علامة فارقة» في مسيرة التشريع المصري - أخبار كلمتك

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جبالي: إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي «علامة فارقة» في مسيرة التشريع المصري - أخبار كلمتك

جبالي: إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي «علامة فارقة» في مسيرة التشريع المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 03:16 مساءً - أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن ما أُنجز اليوم من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي يُعد علامةً فارقةً في مسيرة التشريع المصري.

وأضاف جبالي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين: لقد أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق. وإن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، ليؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة.

وتابع: لقد استقامت نصوص مشروع القانون اليوم على هدي من عدالة منصفةٍ، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه، وهكذا، نُثبت للكافة أن تشريعاتنا ليست إلا صدىً لعقيدةٍ راسخةٍ بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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