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حملة «معاك في الغيط» تنشر توصيات مهمة لزيادة إنتاجية بنجر السكر - أخبار كلمتك

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حملة «معاك في الغيط» تنشر توصيات مهمة لزيادة إنتاجية بنجر السكر - أخبار كلمتك

حملة «معاك في الغيط» تنشر توصيات مهمة لزيادة إنتاجية بنجر السكر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 03:01 مساءً - نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، «معاك في الغيط»، فيديو وملصقات لتوعية مزارعي محصول بنجر السكر، بالتوصيات الواجب اتباعها لزيادة إنتاجية المحصول، وذلك من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر الوعي لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدوري على الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، حيث ينفذ الحملة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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