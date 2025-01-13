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نقابة الأطباء تجتمع مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية لمناقشة المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

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نقابة الأطباء تجتمع مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية لمناقشة المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

نقابة الأطباء تجتمع مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية لمناقشة المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:00 مساءً - تستقبل النقابة العامة للأطباء، في الخامسة مساء اليوم، رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، في اجتماع هام لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية. 

وأكد الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وقد أكدنا على ذلك في كل المناقشات.

الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع،

وأوضح الدكتور محمد فريد حمدي، أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع أحد أن يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.

من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة فى الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:

١- الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.
٢-عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.
٣- عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.
٤-الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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