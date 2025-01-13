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وزير العمل يبحث مع اتحاد الصناعات الألمانية التعاون في مجالات تنقل الأيدي العاملة - أخبار كلمتك

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وزير العمل يبحث مع اتحاد الصناعات الألمانية التعاون في مجالات تنقل الأيدي العاملة - أخبار كلمتك

وزير العمل يبحث مع اتحاد الصناعات الألمانية التعاون في مجالات تنقل الأيدي العاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 02:42 مساءً - استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويلفروم هاتس رئيس اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، والوفد المرافق له، لبحث التعاون في مجالات تنقل الأيدى العاملة المصرية، والتدريب المهني، وذلك في إطار تبادل الخبرات «المصرية - الألمانية».

ورحب الوزير جبران بالوفد الألماني، مؤكدًا على عُمق العلاقات التي تربط بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، موضحًا أن لقاء اليوم نقلة نوعية في هذا التعاون خاصة تبادل الخبرات في مجالات العمل والتدريب المهني.

وزير العمل مع وفد اتحاد الصناعات الألمانية
وزير العمل مع وفد اتحاد الصناعات الألمانية

وأكد الوزير على جاهزية الوزارة في توفير الأيدي العاملة الماهرة، والمُدربة لسوق العمل الألماني بشكل عام، ولولاية بافاريا بشكل خاص، وأن الوزارة لديها منظومة متكاملة للتدريب المهني منها 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل في كافة المحافظات، وتتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج لتطوير وتفعيل تلك المنظومة، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وقال أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشهد طفرة في التعليم الفني والتكنولوجي، ومهن المستقبل.

ووجه الوزير، بتخصيص مركز الحجاز للتدريب المهني ليكون حلقة الوصل بين الجانبين، ويكون مقرًا لإختبارات وتأهيل الشباب، بحسب متطلبات سوق العمل الألماني، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون في كافة المجالات والملفات المشتركة، واستشهد الوزير بالتجربة الناجحة في التعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي، بتدريب وتأهيل الشباب المصري على احتياجات سوق العمل في إيطاليا، بمنحة من وزارة العمل.

وزير العمل مع وفد اتحاد الصناعات الألمانية
وزير العمل مع وفد اتحاد الصناعات الألمانية

من جانبه أكد وفد الصناعات الألمانية على ترحيبه بالتعاون مع وزارة العمل، موجهًا دعوة رسمية إلى الوزير جبران لزيارة مدينة ميونخ بولاية بافاريا للإطلاع على سوق العمل واحتياجاته، وتفعيل التعاون في هذه المجالات، موضحًا أن اتحاد الصناعات يضم ما يقرب من 5000 شركة في كافة القطاعات خاصة مجال صناعة السيارات، وأنهم خلال الفترة المُقبلة في احتياج إلى العمالة المصرية نظرًا لمهارتها وسمعتها الطيبة.

وأشادوا بجهود الدولة للنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي، ورحبوا بفكرة إعداد مشروع بروتوكول لتفعيل سُبل التعاون خلال الفترة المقبلة

شارك في اللقاء من جانب ولاية بافاريا الألمانية، بيرترام بروساردت المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ببافاريا الألمانية، وأوتو ويشيو رئيس جمعية الصداقة العربية الألمانية، وحسام معروف نائب رئيس الجمعية، وكذلك مسؤول العلاقات الخارجية بولاية بافاريا، ومن وزارة العمل رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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