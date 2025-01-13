مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 02:42 مساءً - امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي، وتوزيع الدرجات.

مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي

أوضحت الوزارة أن مجموع أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي 22 سؤالا، ومجموع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي نحو 30 درجة.

أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي

وتقسم أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي لنوعين مقالية وموضوعية «اختيار من متعدد»، ويكون عدد الأسئلة المقالية 12 سؤالا بــ 21 درجة بنسبة 70%، ويكون عدد الأسئلة الموضوعية 9 أسئلة بــ 9 درجات بنسبة 30%.

درجات أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي

وأضافت الوزارة، أنه يجب كتابة عبارة بخط النسخ محاكيًا نمطًا ويخصص له درجتين، وبالنسبة لسؤال التعبير يجب كتابة لافتة أو قصة قصيرة أو مطوية أو خبر في جريدة، من القاموس اللغوي للطالب في ضوء ما درسه من موضوعات الكتاب المدرسي، ويخصص لهذا السؤال 4 درجات.

طريقة تصحيح امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي

وأكدت الوزارة، أنه يتم تصحيح ورقة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الابتدائي من 30 درجة ثم تضرب ×2 لتصبح الدرجة من 60، ويتم تخصيص 5 درجات لسؤال النحو.

امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي

وشددت الوزارة، على أن لا يخرج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي عما درسه الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، من الأناشيد والبلاغة والمفردات، ويتم اختيار نصوص الاستماع والقراءة الأدبية والمعلوماتية في حدود فقرة ذات معنى، ووثيقة الصلة بما درسه، وتجنب الإطالة والصعوبة وانتقاء نصوص تتسم بالمرح والفكاهة والمغامرة، ولا تتعدى فقرة الإملاء عن 3 جمل.