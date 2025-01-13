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جبالي: النيابة العامة نائب عن الشعب المصري وتستهدف الوصول إلى الحقيقة - أخبار كلمتك

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جبالي: النيابة العامة نائب عن الشعب المصري وتستهدف الوصول إلى الحقيقة - أخبار كلمتك

جبالي: النيابة العامة نائب عن الشعب المصري وتستهدف الوصول إلى الحقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 02:42 مساءً - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن النيابة العامة من اسمها هي نائب عن الشعب المصري، وتستهدف الوصول إلى الحقيقة.

وتساءل رئيس مجلس النواب، قائلا: لو كل التعديلات هدفها الدفاع عن الجاني أين حقوق المجني عليه؟ متابعا: «يعني اللي اتضرب بمطواة ولا اتقتل فين حقه؟ يجب أن تضعوا أمامكم الصورة شاملة وكاملة فهذا قانون هام وخطير».

وأضاف: هل تقليص سلطة النيابة العامة يقضي على الحريات ولا يحميها ومن يحمي المجني عليه؟

ورد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن النيابة العامة، على مقترحات تعديل بعض الأعضاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: اقتراحات بعض النواب المقدمة لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تتعامل كما لو أن النيابة العامة شبح مجرم.

وأردف: هذا خطأ ما قاله البعض أصابني بقشعريرة، وآن الأوان أن أتصدى لهذا.

وعقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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