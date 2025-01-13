موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 - أخبار كلمتك

رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد بعد خماسية برشلونة بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد بعد خماسية برشلونة بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

إسقاط طائرة مسيرة غرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

إسقاط طائرة مسيرة غرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تترأس اجتماعا موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تترأس اجتماعا موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية - أخبار كلمتك

سفير ألمانيا: ملتزمون بالعمل مع مصر لتطوير مسارات تنقل العمالة بين البلدين - أخبار كلمتك

سفير ألمانيا: ملتزمون بالعمل مع مصر لتطوير مسارات تنقل العمالة بين البلدين - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:02 - الإسكان الاجتماعي.. ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:02 - الإسكان الاجتماعي.. ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد في هذه المناطق - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد في هذه المناطق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

النماذج غير متكافئة.. «أولياء أمور مصر» يرصد شكاوى الطلاب من امتحانات الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
النماذج غير متكافئة.. «أولياء أمور مصر» يرصد شكاوى الطلاب من امتحانات الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

النماذج غير متكافئة.. «أولياء أمور مصر» يرصد شكاوى الطلاب من امتحانات الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:42 مساءً - تلقت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، العديد من شكاوى أولياء الأمور والطلاب من امتحانات نصف العام 2025 في يومها الثالث على التوالي.

شكوى أولياء الأمور والطلاب من صعوبة الامتحانات

وأوضحت داليا الحزاوي، أن هناك شكاوى عديدة من الطلاب بشأن امتحانات نصف العام إدارة العاشر من رمضان التعليمية، بسبب صعوبة امتحان مادة العلوم المنعقدة صباح اليوم للصف الأول الإعدادي.

داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر

صعوبة امتحان العلوم للصف الأول الإعدادي

وأشارت إلى أن امتحان العلوم للصف الأول الإعدادي كان صعبًا وثقيلًا على الطلاب، وكانت الأسئلة غير مباشرة ولم يعتاد عليها الطلاب، كما اشتكى الطلاب من سوء الطباعة وعدم وضوحها.

واشتكى العديد من أولياء الأمور من نماذج الامتحانات التي جاءت أسئلتها متفاوتة وغير متكافئة، موضحين أن ذلك يعد عدم تكافؤ فرص بين الطلاب مع تطبيق نظام تعدد النماذج في الامتحان فهناك امتحان سهل وآخر صعب.

صعوبة امتحان مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي

ولفتت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن امتحان مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي بإدارة الوايلي التعليمية حسب الشكاوى الواردة، جاء صعبًا للغاية وكانت نماذج الامتحانات غير متكافئة، فهناك نموذج سهل ونموذج صعب.

صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

وأوضحت الخبيرة الأسرية، أن امتحان الدراسات الاجتماعية المنعقد اليوم لطلاب الصف السادس الابتدائي في إدارة شرق مدينة نصر، كان صعبًا للغاية، كما أن امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي إدارة النزهة كان صعبًا في كافة النماذج، مما أثر على نفسية الطلاب، وكذلك اشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي بإدارة حدائق القبة، فضل عن أن النماذج غير متكافئة.

اقرأ أيضاً
التعليم تعلن تعليمات عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

الخميس.. انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

باق كام يوم.. موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبداية الإجازة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات والشبورة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق