النماذج غير متكافئة.. «أولياء أمور مصر» يرصد شكاوى الطلاب من امتحانات الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:42 مساءً - تلقت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، العديد من شكاوى أولياء الأمور والطلاب من امتحانات نصف العام 2025 في يومها الثالث على التوالي.

شكوى أولياء الأمور والطلاب من صعوبة الامتحانات

وأوضحت داليا الحزاوي، أن هناك شكاوى عديدة من الطلاب بشأن امتحانات نصف العام إدارة العاشر من رمضان التعليمية، بسبب صعوبة امتحان مادة العلوم المنعقدة صباح اليوم للصف الأول الإعدادي.

صعوبة امتحان العلوم للصف الأول الإعدادي

وأشارت إلى أن امتحان العلوم للصف الأول الإعدادي كان صعبًا وثقيلًا على الطلاب، وكانت الأسئلة غير مباشرة ولم يعتاد عليها الطلاب، كما اشتكى الطلاب من سوء الطباعة وعدم وضوحها.

واشتكى العديد من أولياء الأمور من نماذج الامتحانات التي جاءت أسئلتها متفاوتة وغير متكافئة، موضحين أن ذلك يعد عدم تكافؤ فرص بين الطلاب مع تطبيق نظام تعدد النماذج في الامتحان فهناك امتحان سهل وآخر صعب.

صعوبة امتحان مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي

ولفتت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن امتحان مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي بإدارة الوايلي التعليمية حسب الشكاوى الواردة، جاء صعبًا للغاية وكانت نماذج الامتحانات غير متكافئة، فهناك نموذج سهل ونموذج صعب.

صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

وأوضحت الخبيرة الأسرية، أن امتحان الدراسات الاجتماعية المنعقد اليوم لطلاب الصف السادس الابتدائي في إدارة شرق مدينة نصر، كان صعبًا للغاية، كما أن امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي إدارة النزهة كان صعبًا في كافة النماذج، مما أثر على نفسية الطلاب، وكذلك اشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي بإدارة حدائق القبة، فضل عن أن النماذج غير متكافئة.