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وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران تجدد شهادة الاعتماد لأكاديمية مصر للطيران للتدريب - أخبار كلمتك

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وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران تجدد شهادة الاعتماد لأكاديمية مصر للطيران للتدريب - أخبار كلمتك

وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران تجدد شهادة الاعتماد لأكاديمية مصر للطيران للتدريب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:22 مساءً - نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران EASA» لأجهزة الطيران التمثيلي A320neo /ceo، B737-800، B777-200ER.

يعد تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية في مختلف مجالات النقل الجوي انعكاس لالتزام قطاع الطيران المدني المصري بتطبيق جميع المعايير والمواصفات العالمية في هذا المجال.

كما أن تجديد مثل هذه الاعتمادات يعد اعترافا دوليا بإمكانيات هذا الصرح العالمي ويجعله في مصاف أكاديميات الطيران العالمية في مجال التدريب.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفه دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض بمنظومة الطيران المدنى المصري في شتى المجالات

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلي بالأكاديمية وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D).

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحظى بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولي و الإقليمي، و تعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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