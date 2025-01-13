موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 - أخبار كلمتك

رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد بعد خماسية برشلونة بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد بعد خماسية برشلونة بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

إسقاط طائرة مسيرة غرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

إسقاط طائرة مسيرة غرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تترأس اجتماعا موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تترأس اجتماعا موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية - أخبار كلمتك

سفير ألمانيا: ملتزمون بالعمل مع مصر لتطوير مسارات تنقل العمالة بين البلدين - أخبار كلمتك

سفير ألمانيا: ملتزمون بالعمل مع مصر لتطوير مسارات تنقل العمالة بين البلدين - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:02 - الإسكان الاجتماعي.. ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:02 - الإسكان الاجتماعي.. ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد في هذه المناطق - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد في هذه المناطق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

في بيان رسمى.. مصر تطالب بعد السماح بإيواء عناصر إرهابية في سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في بيان رسمى.. مصر تطالب بعد السماح بإيواء عناصر إرهابية في سوريا - أخبار كلمتك

في بيان رسمى.. مصر تطالب بعد السماح بإيواء عناصر إرهابية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:22 مساءً - شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، على ضرورة عدم السماح بإيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية لنظيره التركي هاكان فيدان، خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في اجتماع الرياض حول سوريا، على ضرورة الحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة.

ودعا عبد العاطي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى الدفع بعملية سياسية شاملة تتضمن جميع مكونات الشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبملكية سورية.

بدر عبد العاطي، وزير الخارجية

وتطرق الوزيران إلى آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في ليبيا، وقطاع غزة، ومستجدات الأزمة السودانية، بجانب الوضع في منطقة القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال والحفاظ على وحدته.

الدكتور بدر عبد العاطي
وزير الخارجية

وأدان عبد العاطي توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها أراض سورية، مؤكداً رفض مصر لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

اجتماع الرياض بشأن سوريا

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال الاجتماع الدولي لمناقشة تطورات المشهد السوري، والذي ترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة، من أجل مواصلة مسار اجتماع العقبة، الذي يهدف لمساعدة الشعب السوري في هذه المرحلة.

اقرأ أيضاً
سنجر: اهتمام الرئيس السيسي بغزة وسوريا ولبنان ينطلق من مسؤوليته تجاه الأمن القومي العربي

أبو الغيط امام اجتماعات الرياض حول سوريا: من المهم ان تكون العملية الانتقالية بمشاركة واسعة

وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير الإسكان يتابع الآليات المتنوعة لطرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق