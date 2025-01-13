في بيان رسمى.. مصر تطالب بعد السماح بإيواء عناصر إرهابية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:22 مساءً - شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، على ضرورة عدم السماح بإيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية لنظيره التركي هاكان فيدان، خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في اجتماع الرياض حول سوريا، على ضرورة الحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة.

ودعا عبد العاطي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى الدفع بعملية سياسية شاملة تتضمن جميع مكونات الشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبملكية سورية.

وتطرق الوزيران إلى آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في ليبيا، وقطاع غزة، ومستجدات الأزمة السودانية، بجانب الوضع في منطقة القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال والحفاظ على وحدته.

وأدان عبد العاطي توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها أراض سورية، مؤكداً رفض مصر لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

اجتماع الرياض بشأن سوريا

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال الاجتماع الدولي لمناقشة تطورات المشهد السوري، والذي ترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة، من أجل مواصلة مسار اجتماع العقبة، الذي يهدف لمساعدة الشعب السوري في هذه المرحلة.