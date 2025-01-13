التعليم تعلن تعليمات عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:22 مساءً - امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. أصدرت مديريات التربية والتعليم، عدة تعليمات هامة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، تزامنًا مع اقتراب موعد عقد الامتحانات.

عدم التوقيع على أي اعتذار بامتحانات الشهادة الإعدادية

أكدت المديريات التعليمية، أنه لا يوجد أي اعتذارات عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، ولا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي اعتذار لأي منتدب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت المديريات، أنه لا يحق لمدير المدرسة بالتوقيع على أي اعتذارات عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، إلا في حالة الحرمان من أعمال الامتحانات أو وجود مانع قانوني من المشاركة بها.

عدم التوقيع على إجازة اعتيادية للمنتدبين

وأضافت المديريات، أنه لا يجوز لمدير المدرسة أن يوقع على أي إجازة اعتيادية لمن تم انتدابه لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024-2025 خلال فترة الامتحانات والتصحيح للشهادة الإعدادية.

التوقيع على كشوفات الانتداب بامتحانات الشهادة الإعدادية

وشددت مديريات التربية والتعليم، على التوقيع على كشوف الانتدابات لأعمال الامتحانات فور وصولها للمدرسة بالعلم، وسرعة إرسال صورة من الكشوفات بعد التوقيع للجنة الإدارة أو الإدارة التابع لها.

التوقيع على كشوفات المنتدبين مسؤولية مدير المدرسة

وأكدت المديرية، أن مدير المدرسة يتحمل مسؤولية توقيع على كشوف الانتدابات لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية لكافة المنتدبين وإرسال كشف بعد التوقيع منعًا لتعطيل العمل وتعطيل انتظام الامتحانات المركز الإعلامي للشهادة الإعدادية.

عدم السماح للمنتدبين بالتوقيع بدفتر الحضور والانصراف

كما شددت المديريات التعليمية، على عدم تمكين أي منتدب للشهادة الإعدادية من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف، حيث أن المنتدب أثناء اللجنة لا يعتبر على قوة المدرسة، وكافة تعاملاته وتوقيعاته يكون في اللجنة المنتدب إليها.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في كافة المحافظات، من يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.