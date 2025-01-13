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توصيات المؤتمر الـ 19 لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

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توصيات المؤتمر الـ 19 لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر الـ 19 لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:21 مساءً -  اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس، بعد أكثر من عشرين جلسة علمية متنوعة منها جلسات علمية لتقديم أحدث ما توصل إليه العلم وجلسات نقاش تفاعلية لمناقشة الحالات الشائكة أو النادرة في مختلف أفرع التخصص وكان لها أثر طيب على جميع المستويات. 

وانتهي المؤتمر بعدة توصيات أهمها الاهتمام بشباب الأطباء وحديثي الالتحاق بالتخصص حتى يكونوا على مستوى عالي من العلم والمعرفة، والاهتمام والإلمام بدور التكنولوجيا وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لصالح المريض المصري. 

 

وتضمنت أيضًا إلقاء الضوء بالتعاون مع باقي المؤسسات والهيئات على العادات السيئة في الأكل والشرب والمرتبطة بظهور أمراض هشاشة العظام، والتأكيد على الطرق الحديثة في التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية وكيفية الوقاية منها. 

كما أوصى المؤتمر باتباع أحدث طرق العلاج للأمراض الروماتيزمية والمناعية، والتأكيد على أن التأهيل وإصابات الملاعب تتم من خلال عمل مشترك بين أفرع الطب المختلفة والتوضيح بأمثلة مشابهة.

يذكر أن المؤتمر استمر فى الفترة من ٨ وحتى ١٢ يناير الجارى، برئاسة  هبة الله الشامي، رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل.

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وطارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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