توصيات المؤتمر الـ 19 لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:21 مساءً - اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس، بعد أكثر من عشرين جلسة علمية متنوعة منها جلسات علمية لتقديم أحدث ما توصل إليه العلم وجلسات نقاش تفاعلية لمناقشة الحالات الشائكة أو النادرة في مختلف أفرع التخصص وكان لها أثر طيب على جميع المستويات.

وانتهي المؤتمر بعدة توصيات أهمها الاهتمام بشباب الأطباء وحديثي الالتحاق بالتخصص حتى يكونوا على مستوى عالي من العلم والمعرفة، والاهتمام والإلمام بدور التكنولوجيا وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لصالح المريض المصري.

وتضمنت أيضًا إلقاء الضوء بالتعاون مع باقي المؤسسات والهيئات على العادات السيئة في الأكل والشرب والمرتبطة بظهور أمراض هشاشة العظام، والتأكيد على الطرق الحديثة في التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية وكيفية الوقاية منها.

كما أوصى المؤتمر باتباع أحدث طرق العلاج للأمراض الروماتيزمية والمناعية، والتأكيد على أن التأهيل وإصابات الملاعب تتم من خلال عمل مشترك بين أفرع الطب المختلفة والتوضيح بأمثلة مشابهة.

يذكر أن المؤتمر استمر فى الفترة من ٨ وحتى ١٢ يناير الجارى، برئاسة هبة الله الشامي، رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل.

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وطارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

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