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جامعة المنوفية ومجلس أمناء مدينة السادات يبحثان التعاون لتطوير البحث العلمي - أخبار كلمتك

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جامعة المنوفية ومجلس أمناء مدينة السادات يبحثان التعاون لتطوير البحث العلمي - أخبار كلمتك

جامعة المنوفية ومجلس أمناء مدينة السادات يبحثان التعاون لتطوير البحث العلمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:01 مساءً - التقى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بالمهندس إسلام الفيشاوي، رئيس مجلس أمناء مدينة السادات، بمقر جهاز تنمية مدينة السادات، بحضور قيادات من الجامعة ومجلس أمناء المدينة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم البحث العلمي وتطبيقاته بما يخدم القطاعات الصناعية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أهمية التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي لتحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي والصناعة، مشيدًا بدور مجلس أمناء مدينة السادات كهيئة استشارية تهدف إلى تنظيم المدينة وتعزيز التنمية المستدامة. كما استعرض مشروع امتداد جامعة المنوفية بمدينة السادات على مساحة 200 فدان، والذي يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويهدف إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة وجامعة تكنولوجية لدعم الابتكار وحل المشكلات الصناعية.

من جانبه، أشاد المهندس إسلام الفيشاوي بالتقدم الذي حققته جامعة المنوفية وأكد على أهمية التعليم والتدريب في تنمية المهارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. مشددا على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الشراكات بين الجامعات والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة.

ناقش الجانبان تأسيس شراكات استراتيجية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير التمويل للبحث العلمي، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة. واختُتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين رئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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