المؤتمر: البيان الختامي للقمة المصرية اليونانية القبرصية نموذج ناجح للتعاون الإقليمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 03:01 مساءً - ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، البيان الختامي للقمة المصرية اليونانية القبرصية.

وقال جبر، في بيان له، إن التعاون بين مصر، اليونان، وقبرص يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي المبني على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى تأكيد البيان الختامي على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم استقرار منطقة البحر المتوسط وتعزيز السلام والأمن فيها.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القمة المصرية اليونانية القبرصية تعزز من هذا التعاون الثلاثي البناء، لما له من أثر إيجابي على تحقيق الرخاء لشعوب الدول الثلاث.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القمة تعكس عمق العلاقات الراسخة بين الدول الثلاث ورغبتها المشتركة في تطوير هذه العلاقات بما يخدم شعوبها ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القمة شهدت مناقشات موسعة حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى الاتفاق على أهمية التعاون في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والتنموية.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى تأكيد القمة على التزام الدول الثلاث بالعمل معاً لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط، وخاصةً في مجالات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة.