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المؤتمر: البيان الختامي للقمة المصرية اليونانية القبرصية نموذج ناجح للتعاون الإقليمي - أخبار كلمتك

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المؤتمر: البيان الختامي للقمة المصرية اليونانية القبرصية نموذج ناجح للتعاون الإقليمي - أخبار كلمتك

المؤتمر: البيان الختامي للقمة المصرية اليونانية القبرصية نموذج ناجح للتعاون الإقليمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 03:01 مساءً - ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، البيان الختامي للقمة المصرية اليونانية القبرصية.

وقال جبر، في بيان له، إن التعاون بين مصر، اليونان، وقبرص يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي المبني على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى تأكيد البيان الختامي على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم استقرار منطقة البحر المتوسط وتعزيز السلام والأمن فيها.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القمة المصرية اليونانية القبرصية تعزز من هذا التعاون الثلاثي البناء، لما له من أثر إيجابي على تحقيق الرخاء لشعوب الدول الثلاث.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القمة تعكس عمق العلاقات الراسخة بين الدول الثلاث ورغبتها المشتركة في تطوير هذه العلاقات بما يخدم شعوبها ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القمة شهدت مناقشات موسعة حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى الاتفاق على أهمية التعاون في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والتنموية.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى تأكيد القمة على التزام الدول الثلاث بالعمل معاً لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط، وخاصةً في مجالات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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